الجار الله : إيران تفرج عن كويتيين احتجزا داخل أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أفاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاربعاء بإفراج السلطات الإيرانية عن كويتيين بعد التحقيق معهما بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية "عن طريق الخطأ".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم عن الجار الله قوله إن عدنان الخرافي وفهد العليان سيعودان للكويت فور الانتهاء من بعض الإجراءات.

كان الخرافي والعليان قد دخلا المياه الايرانية منذ ايام عن طريق الخطأ وتم احتجازهما والتحقيق معهما .