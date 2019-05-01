ضبط 3 مصانع ملابس بدون تراخيص في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

شنت مديرية تموين الشرقية، برئاسة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، برئاسة علي أحمد نورالدين، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على مصانع الملابس بالعاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 255 جُنح أمن دولة طوارئ أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لصاحب مصنع ملابس؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، فيما جرى التحفظ على 50 كرتونة غزل كل كرتونة بها 12 بكرة زنة الكرتونة 30 كيلو جرامًا، و5 كراتين أخرى بكل كرتونة 20 ثوب قماش.

وتحرر المحضر رقم 364 جُنح أول العاشر لسنة 2019، ضد صاحب مصنع ملابس؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، فيما جرى التحفظ على 120 قطعة بنطلون جينز أولادي، وتحرر المحضر رقم 244 جُنح أمن دولة طوارئ أول العاشر لسنة 2019، ضد صاحب مصنع منسوجات؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على 500 كرتونة خيط و18 كرتونة لون مستخدم لصبغ النسيج.