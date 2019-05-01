مسلحون يقتلون 3 جنود باكستانيين على الحدود مع أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

أعلن الجيش الأفغاني أن مجموعة من المسلحين هاجمت قوات أمنية باكستانية كانت تبني سياجا على حدود البلاد مع أفغانستان اليوم الأربعاء، مما أدى لمقتل ثلاثة جنود.

وأضاف الجيش في بيان أن العشرات من المتشددين الذين كانوا مسلحين ببنادق هجومية وقنابل يدوية استهدفوا جنودا باكستانيين في بلدة وزيرستان شمال غرب البلاد من مخابئهم في أفغانستان.

وتم نقل سبعة جنود جرحى على الأقل إلى المستشفى للعلاج.

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وغالبا ما يتعرض أفراد الجيش الباكستاني، الذين يعملون على إقامة سياج يمتد لحوالي ألفي كيلومتر من حدود البلاد التي يسهل اختراقها مع أفغانستان، لهجمات من قبل المسلحين الإسلاميين.

وذكرت السلطات في إسلام آباد أنها تبني السياج للسيطرة على حركة المسلحين عبر الحدود والذين ترسلهم جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وحركة طالبان.

ويزعم أن أعضاء حركة طالبان الباكستانية يختبئون في المناطق الحدودية من أفغانستان بعد أن تم طردهم من معاقلهم من قبل الجيش في سلسلة من الهجمات منذ عام 2014 .

وستواصل باكستان إقامة السياج على الرغم من الهجوم الأخير، حسب الجيش.