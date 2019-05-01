أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، تأثرا بهبوط الأسعار العالمية.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 612 جنيها مقابل 613 جنيها أمس.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 525 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 699 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب الأسهم الأمريكية ليل أمس الثلاثاء في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسعار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب، بحسب رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.