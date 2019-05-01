صور| ملوثة بالدماء.. انتشار نفايات طبية في شوارع بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت حالة من الاستياء على أهالي مدينة بنها، بعد انتشار نفايات طبية ودم ملوث ومخلفات عمليات جراحية في شارع الاستاد ببنها بالقرب من مستشفى بنها العام.

وأكد عدد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الأمر يعد إهمالًا وقصورًا متعمدًا في حق المواطن، ويجب محاسبة المسئول عن ذلك.

من جانبه أكد حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، أن مجلس المدينة شن حملة على المستشفيات والمراكز الخاصة بالمدينة، بعد تلك الواقعة.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجلس المدينة سيتابع يوميًا المستشفيات الخاصة والتأكد من التزامها بسياسة التخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة وعدم خلطها بالنفايات الآدمية ووضعها بالشوارع لما تسببه من خطورة على الصحة العامة.