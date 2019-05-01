"نيويورك تايمز": إدارة ترامب تسعى لتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابيّة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، أن الادارة الامريكية بقيادة الرئيس ترامب تضغط لتصنيف "الاخوان المسلمون" جماعة ارهابية" معتبرة أن ذلك سيثقل حجم العقوبات الامريكية ضد جماعة لها ملايين المؤيدين بالشرق الاوسط.

وأصدر البيت الأبيض تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على المجموعة بعد زيارة أداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 أفريل الجاري والتي دعا في اجتماع خاص بدون مراسلين ومصورين ترامب الى اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الحركة بأنها منظمة إرهابية.

ورد الرئيس الامريكي بالإيجاب على السيسي ، قائلاً إن ذلك سيكون منطقيًا، حسب المصدر ذاته، وقال مسؤولون إن بعض مستشاري ترامب قد فسروا ذلك على أنه التزام.

Advertisements

وقد يفرض هذا الخيار عقوبات اقتصادية وقرارات بمنع السفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتفاعلون مع جماعة الاخوان .

لكن المسؤولين قالوا إن الاقتراح أثار جدلاً حاداً داخل الإدارة الأمريكية ، بما في ذلك في اجتماع رفيع المستوى لواضعي السياسات من مختلف الإدارات عقده الأسبوع الماضي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

على سبيل السياسة ، قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة ، بما في ذلك التشديد على العلاقات مع تركيا ، التي يعتبر رئيسها ، رجب طيب أردوغان ، مؤيدًا قويًا للإخوان. كما أنه من غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأميركيين والمنظمات الإنسانية الأمريكية التي لها صلات بالمجموعة ، ويشعر مسؤولو حقوق الإنسان بالقلق من أن السيسي قد يستخدمها لتبرير حملة قمع أشد ضد خصومه، وفق المقال.