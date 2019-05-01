فنزويلا / جنود يحرّرون زعيم المعارضة لوبيز من الإقامة الجبريّة

وكالات- حرر جنود زعيم المعارضة الفنزويلي ليوبولدو لوبيز من إقامته الجبرية التي يقبع فيها منذ سنوات. وكتب لوبيز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 : "عسكريون حرروني بأمر من الرئيس جوايدو". وذكر لوبيز أنه تواجد مع خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وجنود في القاعدة الجوية لا كارلوتا الجوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

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