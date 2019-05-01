ألمانيا / سيارة تقتحم مركز تسوّقٍ في هامبورج والشرطة تستبعد الإرهاب

وكالات- قال متحدث بإسم الشرطة الألمانية اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، إن رجلا مسنا كان يحاول أن يوقف سيارته عند مركز للتسوق في مدينة هامبورج بشمال البلاد عندما فقد السيطرة عليها وإقتحم بها المركز، مضيفا أنه لا توجد دلائل تشير إلى إرهاب.
وأضاف أن الشرطة تتعامل مع الواقعة التي إنتهت بتوقف السيارة أمام مصعد، على أنها حادث عارض.
وقالت الشرطة إن قائد السيارة وشخصا آخر يعانيان من صدمة.
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