الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية ضد تجمعات "النصرة" بريف إدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، عمليات نوعية ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي، في إطار الرد على خروقات التنظيم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية على تحرك لآليات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على أطراف بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي.
وأشارت الوكالة إلى أن العمليات أسفرت
كانت وحدات الجيش السوري قضت، أمس الثلاثاء، على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة، ودمرت آليات ومقرات محصنة لهم فى قرى وبلدات الهبيط وترملا والقصابية وأرينبة وعابدين بريف إدلب الجنوبي.
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