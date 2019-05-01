أكدت الحكومة الأسبانية وجود الناشط السياسي الفنزويلي ليوبولدو لوبيز في سفارتها بالعاصمة الفنزويلية "كاراكاس"، وذلك عقب محاولة جديدة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بمساعدة الجيش.
كما أوضحت الحكومة في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء،
كان لوبيز دعا شعب فنزويلا للخروج إلى الشوارع والمشاركة في مظاهرات سلمية تطالب بالإطاحة
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسبانية تؤكد لجوء ناشط فنزويلي بارز إلى سفارتها بكاراكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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