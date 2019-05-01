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الحكومة الإسبانية تؤكد لجوء ناشط فنزويلي بارز إلى سفارتها بكاراكاس

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أكدت الحكومة الأسبانية وجود الناشط السياسي الفنزويلي ليوبولدو لوبيز في سفارتها بالعاصمة الفنزويلية "كاراكاس"، وذلك عقب محاولة جديدة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بمساعدة الجيش.
كما أوضحت الحكومة في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء،

أن لوبيز موجود في مقر إقامة السفير الإسباني في كاراكاس مع زوجته وابنته.
كان لوبيز دعا شعب فنزويلا للخروج إلى الشوارع والمشاركة في مظاهرات سلمية تطالب بالإطاحة
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بمادورو، وأضاف لوبيز الذي كان محتجزا منذ عام 2014 لمشاركته في تظاهرات - أنه تم إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية في منزله بواسطة مجموعة من أفراد الجيش؛ استجابة لأوامر من زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من حكومات الغرب بقيادته للبلاد.
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