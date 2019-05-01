سوريا تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا

أدانت سوريا بشدة اليوم الأربعاء محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في فنزويلا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)- إن تطورات الأحداث وردود الفعل في واشنطن أثبتت أن
وأوضح المصدر أن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع فنزويلا قيادة وحكومة وشعبًا، مشددة على وقف التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد أن القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة" حاولت الانقلاب عليه يوم أمس.
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