عمرو فاروق لـ"الوفد": رحلة الأوروبيين إلى داعش أطلقها سلفيون متشددون

بعد غياب خمس سنوات، ووسط التوقعات بتصفيته، ظهر أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الاثنين الماضي، في فيديو بثته وكالة أعماق التابعة للجماعة الإرهابية.

جلس البغدادي في الفيديو داخل مكان مغلق، ووضع إلى جانبه السلاح، موجهًا حديثه إلى عدد من أعضاء التنظيم، وكأنه يلقي عليهم خطبة حماسية جديدة، بعدما تلقوا الهزائم في معاقلهم بسوريا والعراق.

اللافت في الفيديو أن زعيم التنظيم، ذكر عدد من الأسماء الأوروبية، لقوا حتفهم أثناء قتالهم مع الجماعة، بعد دخولهم

في الإسلام.

يقول الباحث المختص في شئون الجماعات الإسلامية، عمرو فاروق، "إن انضمام عدد كبير من الأوروبيون إلى تنظيم داعش، جاء بعد سنوات من العمل على استقطاب عقولهم من قبل التيار السلفي المنتشر هناك".

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وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن "هناك العديد من العناصر الجهادية، انشأت جمعيات ومنظمات بحثية وحقوقية تلقت تمويلًا ضخمًا، عملت على استقطاب هذه العناصر، التي كانت مهيئة

من قبل بشكل أساسي إلى الانضمام لمثل هذه الجماعات".

وتابع الباحث في الحركات الإسلامية، "الأمر أشبه بما تفعله جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مع الفارق أن هذه الجماعة ركزت على النشء، لكنهم فيما بعد لو لم ينضموا إلى الجماعة، يكون الخيار الغالب هو التيار السلفي، أو الجهادي المتشدد".

وأكد عمرو فاروق، "أن هذه العقول عبارة عن قنابل موقوتة أو يمكن تسميتها بالذئاب المنفردة، والتي تستخدمهم الجماعة في كل أنحاء العالم".

يُذكر أن المرة الأخيرة التي ظهر فيها أبو بكر البغدادي، في 2014، عندما أعلن ولايته للتنظيم، بعدما سيطرت الجماعة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.