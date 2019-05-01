دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، أنصاره للنزول إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، ومواصلة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وقال غوايدو في رسالة مصورة جديدة بثها عبر حسابه على تويتر: "هذه أرضنا، وجميع الفنزويليين سيكونون في الشوارع".
وادعى غوايدو أن الجيش الفنزويلي لا يدعم الرئيس نيكولاس مادورو، فيما وصف دعوته للجيش والشعب للنزول إلىالشوارع بـ "عملية الحرية".
وأكد أن المظاهرات ستستمر إلى حين تغيير الحكومة في كاراكاس.
وظهر غوايدو، الثلاثاء، في مقطع مصور محاطًا بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه القيادي البارز بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة كاراكاس الجوية.
وقال غوايدو إن الجنود نزلوا إلى الشوارع "لحماية دستور
وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة حاولت تنفيذ انقلاب.
ولاحقًا أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أنه تمت السيطرة على محاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا.
وأضاف بادرينو في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء بلومبرغ: "لقد فشلت محاولة الانقلاب، وأبدى الجيش استجابة فورية تجاه المؤامرة".
وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم غوايدو، حقه في تولي الرئاسة مؤقتًا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر معارضة فنزويلا تطالب باستمرار المظاهرات.. وغوايدو يدعو أنصاره للحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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