بعد ظهور البغدادي.. 4 مواقع محتملة يختبئ بها زعيم داعش

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن ظهور زعيم داعش أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ خمس سنوات أظهر أنه في مكان نائي ومعزول.

وأضاف المهدي أن البغدادي موجود في أحد أربع أماكن فقط محتملة، ولكنه لم يعلن عنهما، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو مدته 18 دقيقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن المهدي أن ظهور البغدادي يشكل خطرا كبيرا، ويشير إلى تنفيذ المزيد من الهجمات.

كما أوضح أنه رغم تحطيم جزء كبير من مواقع داعش إلا أنه إذا

تركت خلايا صغيرة فقد تنشط وتعاود الظهور وشن الهجمات.

أثار ظهور البغدادي أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قالت، إننا سنظل مشغولين لبعض الوقت للتفكير في كيفية التخلص من داعش وهزيمتهم.

ظهر البغدادي في الفيديو، وهو بلحية رمادية في غرفة بها كلاشينكوف معلقة على الحائط خلفه، وتم التعرف عليه من قبل الخبير العراقي، هشام الهاشمي.

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وفي الوقت نفسه، قال خبير تكنولوجيا المعلومات الفرنسي، إن البغدادي خاطر في بث الفيديو، ولكنه

لديه متخصصين قادرين على بث مقاطع الفيديو دون الوصول إلى مكانهم.

جدير بالذكر أن البغدادي ظهر ضمن تسجيل دعائي للتنظيم، وافتتح كلامه بانتهاء معرطة الباغوز، وهي آخر معركة فعلية قادها داعش مع قسد والتحالف الدولي.

كما سرد البغدادي في الفيديو أسماء أهم المشاركين في معارك التنظيم الأخيرة، وخص بالذكر المنتمين للجزيرة العربية.

وأحصى البغدادي هجمات التنظيم وسماها الثأر للشام والعراق التي بلغ عددها 92 عملية شملت ثمان دول.

وبارك الهجمات الأخيرة التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح التي أودت بحياة المئات بين قتيل وجريح من الكنائس والفنادق.

وتطرق بعد ذلك إلى الأوضاع في ليبيا والجزائر والسودان، ولكن لفت الانتباه في الفيديو إظهار البغدادي، وهو يراجع ملف بعنوان ولاية تركيا.