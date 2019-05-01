مؤسس "ويكيليكس" يمثل أمام محكمة في لندن

مثل جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" أمام محكمة في العاصمة البريطانية، اليوم الأربعاء، لتصدر حكماً عليه في اتهام بانتهاك قواعد الكفالة بعد نحو سبع سنوات تحصن خلالها في سفارة الإكوادور في لندن.

واقتادت الشرطة البريطانية أسانج من داخل السفارة الشهر الماضي وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية.

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وأكد أسانج، أمام محكمة "ساوث وارك كراون"، هويته. وكان قد أدين الشهر الماضي بعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة عام 2012 عقب أمر تسليم إلى السويد بسبب مزاعم اغتصاب.