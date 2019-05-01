الإمارات تشارك في اجتماع "الاليسكو" بموريتانيا

شارك وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإليسكو" التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ضم الوفد شيماء محمد عبد الله آل علي مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشيخة عبد الله محمد سعيد السويدي إضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة الدولة بنواكشوط حميد حمدان الزعابي.

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أسفرت اجتماعات المنظمة عن انتخاب أمين عام جديد لهذه الهيئة، حيث فازت موريتانيا بالمنصب، وأصبح الموريتاني الدكتور محمد ولد أعمر أول موريتاني يحظى بهذا اللقب.

على هامش الاجتماع، استقبل وفد الدولة من قبل معالي سيدي محمد ولد محمد وزير الثقافة الموريتاني وتم بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في المجال الثقافي.