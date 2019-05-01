مقتل 15 شرطياً في انفجار غرب الهند

أعلنت الشرطة في الهند مقتل أفراد من القوات الخاصة بتفجير في غرب البلاد، نسبته إلى متمردين ماويين.

وقالت الشرطة الهندية إن من يشتبه أنهم من المتمردين اليساريين قتلوا ما لا يقل عن 15 من أفراد الشرطة وسائقاً مدنياً في هجوم بلغم أرضي على سيارتي أمن، اليوم الأربعاء، في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد بينما تحتفل الولاية بيوم تأسيسها.

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وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 37 من المتمردين الماويين في العام الماضي، في جادتشيرولي، وهي المنطقة نفسها التي حدث بها هجوم، اليوم الأربعاء.

وتشهد الهند حالياً انتخابات تشريعية تستمر لأسابيع. وتتصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة في فترة الانتخابات في البلاد.