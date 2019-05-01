ترامب يوافق على إنفاق "تريليوني" دولار لتطوير البنية التحتية

اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعماء الديموقراطيون في الكونجرس، على إنفاق تريليوني دولار على الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت، تاركين التفاصيل الشائكة الخاصة بكيفية تمويل الخطة إلى اجتماع آخر يعقد بعد ثلاثة أسابيع.

واجتمع الجانبان في البيت الأبيض ووصفا المناقشات بينهما بالإيجابية لكن أجواء التعاون بين الحزبين قد لا تستمر طويلاً.

ويعارض الجمهوريون إلغاء تخفيضات ضريبية أعلنها ترامب في إطار تشريع للإصلاح الضريبي وهي الفكرة التي طرحها الديموقراطيون، الذين سبق أن عارضوا الإصلاحات، كوسيلة لتمويل خطط البنية التحتية.

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وقال لاري كودلو أكبر مستشار اقتصادي لترامب إن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم زيادة ضريبة الوقود لتمويل الخطط.

ووصف البيت الأبيض اجتماع ترامب مع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "ممتاز ومثمر" وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد بعد ثلاثة أسابيع.