"الطيران الأميركية" تحظر تحليق طائراتها فوق مجال فنزويلا

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمراً يمنع شركات الطيران الأميركية من التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق المجال الجوي لفنزويلا حتى إشعار آخر بدعوى "تزايد عدم الاستقرار السياسي والتوترات".

وذكر تحذير الإدارة أنه يتعين على أي شركة مشغلة لرحلات جوية في الوقت الراهن في فنزويلا، بما في ذلك الرحلات الخاصة، المغادرة في غضون 48 ساعة.

ووجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس، أقوى نداء على الإطلاق للجيش لمساعدته في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو لكن لا توجد أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة القوات المسلحة.

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كانت شركة "أميركان إيرلاينز" أعلنت في مارس تعليق رحلاتها إلى فنزويلا إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار التوتر السياسي والاضطرابات هناك.

ومن المتوقع أن يخرج الفنزويليون إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مسيرة تعهد زعيم المعارضة جوايدو بأنها ستكون "الأكبر" في تاريخ البلاد.