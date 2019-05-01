تدابير أمنية مشددة في باريس قبل مظاهرات العمال اليوم

تشهد باريس بمناسبة مسيرات عيد العمال التقليدية في الأول من مايو، تدابير أمنية مشددة هذه السنة مع نشر قوات من الشرطة في الشوارع وإغلاق واجهات محلات تجارية، تحسباً لمخاطر وقوع أعمال عنف ينفذها متظاهرون راديكاليون.

وفيما تجري مسيرات هذا اليوم عادة بصورة سلمية لرفع مطالب تتعلق بالأجور، سيتم هذه السنة نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية لمواكبة التظاهرت التي توقع وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن يشارك فيها "ألف إلى ألفي ناشط متطرف".

وطالب الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ الثلاثاء في حال وقوع أعمال عنف، برد "بالغ الحزم" على الناشطين المعادين للرأسمالية والفاشية الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ"بلاك بلوك" أو الكتل السوداء، وذلك بعد ورود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل باريس إلى "عاصمة الشغب".

وشارك في تظاهرة العام الماضي 1200 ناشط متطرف ارتكبوا أعمال عنف شملت إحراق وتحطيم متاجر وحرق سيارات.

وقال كاستانير، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، "ليس المقصود التهويل، بل المقصود التحذير (...) هناك خطر غداً".

وإن كان من المقرر تسيير تظاهرات في كل أنحاء فرنسا، إلا أن الأضواء تبقى مسلطة على العاصمة التي غالبا ما تشهد تجاوزات منذ انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء".

ويعتزم هؤلاء المحتجون، الذين يتظاهرون كل يوم سبت منذ منتصف نوفمبر ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، النزول إلى الشارع الأربعاء.

وتراجعت حركتهم على مر الأشهر غير أنها ازدادت راديكالية وتترافق مسيراتهم مع أعمال عنف وتخريب.

من جهتها، تأمل النقابات العالقة ما بين المتظاهرين المتطرفين والسترات الصفراء، في إبراز حضورها، فتنظم بمناسبة عيد العمال تجمعات قبل الظهر وتسيّر موكباً كبيراً ينطلق من حي مونبارناس متوجهاً إلى ساحة "بلاس ديتالي".

وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سيه جيه تيه)، إحدى أكبر النقابات الفرنسية، فيليب مارتينيه "يجب أن يكون الأول من مايو تجمع كل الذين يتظاهرون منذ أشهر وأشهر (...) ليقولوا إنه ينبغي تغيير السياسة الاجتماعية".

وسيمر الموكب أمام مقهى "لا روتوند" الذي بات "رمزاً" للسلطة بعدما احتفل فيه إيمانويل ماكرون بانتقاله إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017.

وأقر أصحاب المقهى، الثلاثاء، ببعض التوتر، مبدين مخاوف من تكرار ما حل بمقهى "فوكيتس" الذي تعرض للنهب والحرق على جادة الشانزيليزيه في 16 مارس خلال تظاهرة للمحتجين من "السترات الصفراء".

وأوضح سيرج تافانيل، الذي سيغلق مطعمه على غرار جميع المتاجر والمحلات الواقعة على طول مسار التظاهرة بطلب من الشرطة، "لا نخشى المواكب النقابية، بل السترات الصفراء ومتظاهري بلاك بلوك".

وسيتم تسيير 190 دراجة نارية في محيط التظاهرات للسماح لقوات الأمن بالتنقل بشكل سريع، كما سيتم استخدام طائرات مسيرة لضمان أمن التظاهرة، بحسب ما أوضح وزير الداخلية.

من جهة أخرى، قال كاستانير إن "عمليات تدقيق أمني مسبقة" و"توقيفات" جرت منذ صباح الثلاثاء بدون أن يحدد عددها، مكتفياً بذكر توقيف رجل في باريس معه "حقيبة تحتوي على هراوة تلسكوبية ومطواة".