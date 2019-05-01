ترامب يتوعد كوبا بـ"عقوبات صارمة" بسبب فنزويلا

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس. وهدد ترامب بفرض عقوبات صارمة على كوبا ما لم تتراجع عن ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر : "إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا، سيتم فرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى".

وأضاف :"آمل أن يعود جميع الجنود الكوبيون حالاً وبسلام إلى جزيرتهم"

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من جانبها أعلنت وزارة الخارجية في البيرو أنّ مجموعة ليما التي تضمّ غالبية دول أميركا اللاتينية ستعقد اجتماعاً طارئاً في عاصمة البيرو، الجمعة، لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان عسكريين فنزويليين خطة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو ودعمهم لزعيم المعارضة خوان جوايدو في ما اعتبرته الحكومة "محاولة انقلابية".