قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

قالت وكالة خدمات إدارة الطوارئ في ميكلنبرج، إن اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون بينهم اثنان في حالة خطيرة في إطلاق نار، أمس الثلاثاء، في جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم احتجاز شخص للاشتباه به في الواقعة ويعتقد أنه طالب في الجامعة.

وقالت محطة دبليو بي تي في التلفزيونية، في شارلوت، إن إطلاق نار اندلع في حوالي الساعة 5:45 ظهراً (21:45 بتوقيت جرينتش) قرب المبنى الإداري بالجامعة وإنه جرى اعتقال شخص.

وأكدت خدمات إدارة الطوارئ على "تويتر" مقتل شخصين ونقل أربعة آخرين إلى مستشفى قريب للعلاج بينهم اثنان إصابتهما خطيرة.