كتب هاني نصر العربي - اندلاع حريق ضخم في معمل لمعالجة النفايات في كندا (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حريق ضخم شب في معمل لمعالجة النفايات في مقاطعة أونتاريو الكندية.

ونشر السكان المحليين على موقع "تويتر" انتشار سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المدينة.

وتوجه العشرات من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النار، ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا.