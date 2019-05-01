كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق ضخم في معمل لمعالجة النفايات في كندا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حريق ضخم شب في معمل لمعالجة النفايات في مقاطعة أونتاريو الكندية.
ونشر السكان المحليين على موقع "تويتر" انتشار سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المدينة.
وتوجه العشرات من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النار، ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا.
Recycling fire continues to burn out of control on State St in Ontario. Metro link tracks closest to Holt shutdown pic.twitter.com/mY0Cdjc1D7
Recycling fire continues to burn out of control on State St in Ontario. Metro link tracks closest to Holt shutdown pic.twitter.com/mY0Cdjc1D7— Will Lester (@WillLesterPhoto) April 30, 2019