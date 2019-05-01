كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: استقرار المنطقة مرهون بنهاية الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، ​مهاتير محمد، اليوم الأربعاء أن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تسمى ​إسرائيل​، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".

وذكرت وكالة " New Straits Times" الماليزية نقلا عن مهاتير محمد خلال مشاركته في "مؤتمر الشرق الشبابي" الذي يعقد نسخته الخامسة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ليومين، بمشاركة ألفي شاب من أكثر من 40 دولة، أن "الشباب هم الرهان الأفضل للمستقبل إذا أردنا أن نجري تغييرات حقيقية، وأن ​ماليزيا​ تفعل ما بوسعها لتلبية احتياجات مؤسسات الشباب لأنها تؤمن بمفهوم الأمة، متعددة الثقافات والأعراق".

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وأشار إلى أن "الشرق يساهم في خلق حالة مميزة بتفعيله لدور الشباب في العالم، لأنهم قادرون على إحداث تغيير حقيقي، وقادرون على الوصول إلى مناصب لم يصل إليها القادة حينما كانوا في مرحلة شبابهم، بفضل التطور والتغيير والتكنولوجيا".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن المنطقة العربية، مشيراً إلى أنه بعد غزو ​الولايات المتحدة​ الأمريكية للعراق (عام 2003)، عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار. واعتبر أن حالة عدم الاستقرار هذه تعيشها الآن دول، ​اليمن​ وسوريا و​فلسطين​، "وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم بأسره".