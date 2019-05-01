كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 108 هندي في سريلانكا بسبب انتهاك لوائح التأشيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ السلطات السريلانكية حملات أمنية في جميع أنحاء البلاد، بعد أيام من تأكيد الرئيس مايتريبالا سيريسينا، على إعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد.

وذكرت وزارة الهجرة في البلاد، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 108 مواطنين هنديين قد تم اعتقالهم بسبب انتهاكهم لوائح التأشيرة منذ يوم الثلاثاء حيث قام أفراد الأمن السريلانكيون بمداهمات على مستوى البلاد.

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وقد تم معظم الاعتقالات خلال الحملات التي نُفذت في مناطق؛ ألثجاما، وبنتارا في سريلانكا.

وبحسب ما ورد، شارك هؤلاء الأشخاص في أعمال البناء أثناء إقامتهم في الدولة الجزيرة بتأشيرات سياحية.

وقالت وزارة الهجرة: "سيتم اتخاذ خطوات لترحيل 42 على الأقل من المعتقلين من البلاد يوم الخميس"، مضيفة، أنه سيتم مطالبة آخرين بمغادرة البلاد على الفور.