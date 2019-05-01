كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تنفي ادعاء أمريكا بإقناع "مادورو" بعدم الفرار من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، أن ادعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن السلطات الروسية قد أقنعت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعدم الفرار من البلاد غير صحيح.

وقالت "زاخاروفا": "حاولت واشنطن قصارى جهدها لإضعاف معنويات الجيش الفنزويلي وتستخدم الآن الزيف كجزء من حرب إعلامية".