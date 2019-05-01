كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 104 لاجئين عراقيين من تركيا إلى محافظاتهم المحررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عودة 104 لاجئين عراقيين من تركيا إلى مناطق سكنهم في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت مديرة ممثلية الوزارة في إقليم كردستان العراقي عالية حسين البزاز، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن الوزارة نقلت 104 لاجئين عراقيين من مخيم "أكدة" في تركيا برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء "زاخو" بمحافظة دهوك بالتعاون مع وزارة النقل، لإيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في البلاد".

وأضافت أن: "الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار"، مشيرة إلى أن الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء على العائدين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية.

Advertisements

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن عودة أكثر من 4 آلاف نازح من تركيا إلى العراق، وأكدت استمرارها بعملها لإعادة كافة الأسر الراغبة بالعودة.