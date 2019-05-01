كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 جنديا في انفجار قنبلة بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن 16 جنديا قتلوا في انفجار قنبلة بالهند.

وأعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 على الأقل من أفرادها إلى جانب سائق مدني إثر انفجار لغم أرضي في حافلتين تابعتين لقوات الأمن في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند.

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وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء أن الشرطة ترجح أن المتمردين اليساريين هم من قاموا بزرع اللغم الأرضي.

يشار إلى أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة أربعة عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون في 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28، ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصيني ماو تسي تونج.