كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يدعو لتسليم السلطة بالسودان خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.

يأتي ذلك في وقت دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تظاهرات حاشدة، الأربعاء، مع تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي والمرحلة الانتقالية.

Advertisements

وبينما أكدت فيه قوى التغيير وجود تشويش للحقائق في مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، شكك المجلس العسكري في صدق قيادات هذه القوى.

وتبادل الطرفان اتهامات بالنكوص عما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي استمرت 3 أيام.