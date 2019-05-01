كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة الأمريكي: المحادثات مع الصين في واشنطن تستمر الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في بيان، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكتب "منوشين"، على صفحته على "تويتر"، كما وصف ما وصفه بأنه "اجتماعات مثمرة" في بكين عقدها هو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن محادثات واشنطن التجارية مع بكين في "مراحلها الأخيرة".