- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احتشد المئات من العاملين على مستوى شارع الجيش الملكي في انتظار انطلاق مسيرة فاتح ماي، وكلمة ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وحمل العاملون شعارات تؤكد مطلب تعميم التغطية الاجتماعية مع ضمان الخدمات الصحية اللائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، ورفضهم لمراجعة مدونة الشغل، وتشبثهم برفض “الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي”.
ودعت UMT إلى تنفيذ كل الالتزامات بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011، والتأكيد على أن العولمة خطر يهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبة العاملة، ورفعوا شعار “لا لتمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب”.
ولا يزال العاملون في انتظار كلمة موخاريق الذي يرتقب أن يلقي كلمته في 11 من صباح اليوم الأربعاء.
على غير المعتاد، اضطرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لنقل تظاهرة فاتح ماي من ساحة الزلاقة المعتادة، إلى قرب مقرها بجانب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
هذا التغيير الاضطراري سببه الأشغال الجارية لشق نفق الموحدين الذي سيربط مسجد الحسن الثاني بشارع الجيش الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط المئات من الحاضرين.. هذه أبرز مطالب UMT في عيد الشغل الأممي – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.