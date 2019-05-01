وسط المئات من الحاضرين.. هذه أبرز مطالب UMT في عيد الشغل الأممي – صور

احتشد المئات من العاملين على مستوى شارع الجيش الملكي في انتظار انطلاق مسيرة فاتح ماي، وكلمة ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

وحمل العاملون شعارات تؤكد مطلب تعميم التغطية الاجتماعية مع ضمان الخدمات الصحية اللائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، ورفضهم لمراجعة مدونة الشغل، وتشبثهم برفض “الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي”.

ودعت UMT إلى تنفيذ كل الالتزامات بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011، والتأكيد على أن العولمة خطر يهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبة العاملة، ورفعوا شعار “لا لتمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب”.

Advertisements

ولا يزال العاملون في انتظار كلمة موخاريق الذي يرتقب أن يلقي كلمته في 11 من صباح اليوم الأربعاء.

على غير المعتاد، اضطرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لنقل تظاهرة فاتح ماي من ساحة الزلاقة المعتادة، إلى قرب مقرها بجانب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

هذا التغيير الاضطراري سببه الأشغال الجارية لشق نفق الموحدين الذي سيربط مسجد الحسن الثاني بشارع الجيش الملكي.