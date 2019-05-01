بعدما صرحت أنها لا تعرفه.. مدير أعمال قادر الجابوني يرد بعنف على الديفا سميرة سعيد

رد الفنان الجزائري قادر الجابوني على سميرة سعيد التي قالت إنها لا تعرفه، وذلك عبر مدير أعماله الذي هاجمها وقال إن نجمها انطفئ، والتعامل مع الجابوني سيخدمها هي أكثر.

وقال مدير أعمال الجابوني إيدير لونيس، في اتصال هاتفي مع قناة الشروق الجزائرية مؤخرا، إن سميرة سعيد لم تعد ذلك الإسم الرنان كما كانت أيام الديو مع الشاب مامي، مضيفا أن الجابوني هو من سيضيف لها وليس العكس.

هذا وكانت سميرة سعيد قد صرحت قبل أزيد من أسبوع، في الندوة الصحفية التي سبقت جولتها بالمغرب، أنها لا تعرف الجابوني، عند جوابه عن سؤال حول مشروع ديو بينهما.

وخلفت طريقة رد مدير أعمال الجابوني، انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن فيها نوع من الهجوم، عكس الطريقة التي تحدثت بها سميرة سعيد إذ قالت أنها تتمنى التعرف على الجابوني مستقبلا.