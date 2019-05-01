نجمة عالمية تحتفل يعيد ميلادها في مراكش-فيديو

احتفلت الفنانة العالمية “جسيكا ألبا”، مؤخرا، بذكرى ميلادها الـ 38 بأحد المطاعم بمدينة مراكش.

وظهرت الفنانة العالمية في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تقاسمتها مع جمهورها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وهي تحتغل بعيد ميلادها على أنغام فرقة “أحيدوس”.

ولم تفوت جسيكا ألبا الفرصة للتعبير عن شكرها لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، قائلة في تعليقها: “أشكركم جميعا على متمنياتكم، كما أنني ممتنة جدا لكثير من الأشياء، من بينها عائلتي المدهشة التي تدعمني خلال السراء والضراء مهما كان الأمر، وأوجه الشكر أيضا لجميع الأشخاص الذين جمعتني بهم تجارب خاصة، طيلة 38 عاما أحبكم جميعا كثيرا”.

وأضافت قائلة “شكرا أيضا لمجوعة ديور على دعوتي إلى هذا المكان السحري المغرب، بجماله وألوانه، ومدينة مراكش جمالها لا يصدق “.

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يشار إلى أن عاصمة النخيل احتضنت الأسبوع الفارط حفل زفاف الممثل البريطاني ادريس ألبا، مع ملكة الجمال البريطانية صابرينا دوور.