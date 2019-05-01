الوداد يكشف عن قائمته الرسمية لنصف نهائي الأبطال أمام صانداونز

كشف فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، عن قائمته النهائية الخاصة بإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، والتي ستضع ممثل المغرب في مواجهة ” حاسمة ” أمام ماميلودي صانداونز من جنوب إفريقيا، السبت المقبل ببريتوريا.

وعكس التوقعات، فقد منعت الإصابة محمد أوناجم من تأهيله للمباراة القارية الأبرز للمجموعة في مشوارها القاري، في حين تم اختيار إبراهيم النقاش الموقوف بسبب البطائق الصفراء، لدعم زملاءه ومرافقتهم إلى جنوب إفريقيا، لحضور القمة الكروية من المدرجات هاته المرة.

أما عن القائمة الرسمية لـ “الأحمر والأبيض”، فقد جاءت كالاتي:

رضا التكناوتي/ بدر الدين بعاشور/ صلاح الدين السعيدي/ الشيخ كومارا / أشرف داري، أيوب العملود/ محمد واتارا/ بدر كادارين،/ عبد اللطيف نصير/ وليد الكرتي/ ميشيل باباتوندي/ أنس الأصبحي/ زهير المترجي/ حمزة الواسطي/ يحي جبران/ بديع أوك/ أوكيشوشو/ أيمن الحسوني/ أمين تيغزوي/ إسماعيل الحداد.

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تجدر الإشارة، إلى أن الوداد شد الرحال صوب بريتوريا، أمس الثلاثاء، في رحلة ستعرف توقفاً بالدوحة القارية، وبعدها صوب جنوب إفريقيا، لرفض السلطات الأمنية للبلد الترخيص لدخول طائرة خاصة تقل البعثة المغربية.