في عيد الشغل..أصوات جماهير الـ CDT تصدح في شوارع البيضاء ضد الحوار الاجتماعي: لا توقيع لا تركيع..نحن لا نبيع!

بعد رفض التوقبع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في احتفالات فاتح ماي الجاري، النقابات إلى استيعاب الأزمة الاجتماعية، وعدم فتح المجال للمزيد من الهشاشة، بالتواجد تحت مظلة الحكومة.

وقال محمد العلمي، في حديث مع “اليوم 24″، متسائلا “كيف نثق في حكومة لا تلتزم بتعهداتها، ولا تفي بالتزاماتها”، خاصة وأنها، بحسب المتحدث، أفشلت كل الأسباب الداعية إلى إنجاح هذا الحوار الإجتماعي، مشددا على أن “المستقبل سيبين بالملموس صحة موقف الكونفدرالية، وسيكون قد فات الأوان أمام النقابات المتنكرة، التي وقعت على اتفاق 26 أبريل”، داعيا إياها إلى عدم التفريط في أهم الأدوات النضالية، والتي من بينها الحق في الإضراب.

وطالب العلمي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات القضائية التي تمس الأطر النقابية، الذين منهم المستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، مستنكرا قرار المحكمة في حقه، داعيا في الوقت نفسه، الأجهزة الوطنية للكونفدرالية، وقواعدها إلى “مواصلة النضال من أجل الدفاع عن كل المطالب المشروعة، لدفع الدولة إلى أخذ مبادرات في ظل الاحتقان الاجتماعي، الذي يشهده المغرب، بالحوار مع الطبقات العاملة والمواطنين”.

ويستعد حشد من العمال، وسط ساحة “20 غشت” بالدار البيضاء، للانطلاق في هذه الأثناء، في مسيرة احتجاجية، احتفالا بالعيد الأممي للشغل، لتمر عبر الشوارع المجاورة، مرورا بساحة النصر، ثم التجمهر أمام منصة مهرجان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرب مقر النقابة.

وردد الحشد العمالي، شعارات تندد بالتفاق الاجتماعي، أبرزها، “قولوا للحكومة لا توقيع لا تركيع، CDT لا تبيع”، و”قولوا للحكومة التشاور فيه التباس، التفاوض هو الأساس”، وأخرى تستنكر سياسات الوزارات والحكومة.