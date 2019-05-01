حاتم عمور يفند مشاركته في موازين

استغرب الفنان حاتم عمور من الأخبار المتداولة حول مشاركته في الدورة المقبلة لمهرجان موازين، المقرر تنظيمه شهر يونيو المقبل بالرباط، وأكد أنها غير صحيحة.
وتفاجأ حاتم عمور من الإشاعات التي طالته، إذ نشر صورة على “ستوري” حسابه الرسمي بالانستغرام، مستغربا من التقارير الإعلامية التي روجت لمشاركته في موازين، معلقا عليها بالقول “آخر من يعلم”.
وكانت آخر مشاركة لحاتم عمور في موازين سنة 2017، حيث اعتلى منصة النهضة رفقة الفنانة أسماء لمنور التي أحيت الفقرة الأولى للحفل.
يشار إلى أن حاتم عمور أطلق مؤخرا فيديو كليب أغنيته “عموربلا عنوان “، علما أن العمل حقق نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب كما نال استحسان فئة كبيرة من المغاربة.
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