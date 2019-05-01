الفقر والبطالة يُلاحقان عمّال غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأتي مناسبة "عيد العمال" العالمي، لتسلط الضوء كل عام على حجم معاناة عمّال العالم، وفي قطاع غزة المحاصر، يعيش عشرات الآلاف من العمّال الفلسطينيين أوضعا معيشية كارثية، نتيجة للحصار والانقسام.

وارتفعت نسبة البطالة في غزة، نهاية عام 2018 إلى 52 بالمئة، فيما تخطت نسبة الفقر الـ80 بالمئة، وفق بيانات حكومية وحقوقية.

ويعزي اقتصاديون ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى عدة أسباب مُركّبة أبرزها الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثمّ تداعيات الانقسام الفلسطيني، واستمرار إجراءات السلطة الفلسطينية بحق الموظفين العموميين، عبر صرف جزء من الراتب منذ نيسان/ أبريل 2017.

أوضاع مأساوية

يأتي هذا اليوم، في ظل ظروف مأساوية، وعمال غزة بلا عمل نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية، بحسب ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة.

وقال الطباع إن " العمال اليوم يمرون بأوضاع مأساوية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص العمل".

وأشار إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة، في صفوف الخريجين الجامعيين حيث وصلت إلى 78 بالمئة، وهو ما ينذر "بمستقبل غير مٌبشّر في حال استمرت هذه الظروف الاقتصادية على ما هي عليه".

وأرجع الطبّاع ذلك التدهور الحاد إلى "استمرار الحصار الذي أدى إلى تراجع حاد بكافة الأنشطة الاقتصادية".

عدة أسباب إضافية إلى جانب الحصار، ساهمت في ذلك التدهور مثل "عدم افتتاح مشاريع تنموية واقتصادية، تداعيات الانقسام الداخلي السلبية، الإجراءات العقابية المالية للسلطة لموظفيها بغزة".

وأدى ارتفاع نسب البطالة والفقر في غزة، إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما تسبب بانخفاض إنتاجية المصانع بالقطاع، الأمر الذي دفع أصحابها إلى الاستغناء عن آلاف العمال.

وأوضح الطباع أن حل هذه المشكلة يكمن في "رفع الحصار بشكل كامل وفتح المجال للمصانع بالعمل بحرية"، نافيا إمكانية حدوث أي تحسّن اقتصادي في ظل استمرار الحصار.

حقوق مسلوبة

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة، سامي العمصي، إن العمال الذين بالكاد نجحوا في الحصول على فرص عمل، يعانون من "انتهاك واضح لحقوقهم".

وأضاف أنه "في ظل ندرة فرص العمل، من يجد عملا له يعاني من تسلّط صاحب العمل وهدر حقوقه، حيث لا يوجد حد أدنى للأجور".

وبيّن أن الحكومة بغزة حينما تطلق مشاريع للتوظيف المؤقت، لا تستوفي شروط الحد الأدنى للأجور بفلسطين، والمقدّر بـ1450 شيكل، فيتقاضى العمال ضمن ذلك المشروع من 600 إلى 1000 شيكل فقط.

واستنكر العمصي "استغلال أصحاب العمل، لحاجة العامل الفلسطيني لهذا العمل".

واستكمل قائلاً:" العامل بات يعطي جهد ووقت مضاعف، مقابل أجر بسيط جدا، ولا يستطيع أن يشكي صاحب العمل لأنه قد يُطرد في حال قدم أي شكوى، فيضطر إلى القبول، وفي نهاية الحال هناك آلاف العمال الذين ينتظرون فرصة العمل تلك".

ويرى العمصي أن المنظومة الحكومية في قطاع غزة، لا بد أن يكون لها دور في توجيه الطلبة لدراسة التخصصات وفق ما يحتاجه سوق العمل، من أجل تخفيف نسب البطالة.

وقال في ذلك الصدد إن "العائلة تدفع مبالغ كبيرة لتعليم أبنائها في الجامعات لمدة 4 أو 5 سنوات، وفي النهاية يتخرج هؤلاء دون وجود فرص عمل لهم"، مضيفا أن الخريجين الجامعيين في قطاع غزة المحاصر، يتجهون فور تخرجهم للبحث عن فرص عمل "مهنية" توفر لهم قوت يومهم، في ظل انعدام فرص العمل الخاصة بالخريجين الجامعيين.

وأشار إلى أن قطاع غزة، الذي تعرّض لعدة حروب، بحاجة إلى مهنيين وأياد عاملة في كافة القطاعات، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وقفة جادة من أجل توجيه الطلبة في اختيار تخصصاتهم ووضع الشروط لذلك.

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وفي سياق آخر، لفت العمصي إلى أن المؤسسات الدولية التي تقدّم فرص عمل مؤقتة بغزة تهدف إلى "تخدير السكان".

وقال إن "تلك المؤسسات لا يوجد لديها خطط تنموية، هي تريد فقط أن تبقى قطاع غزة على حالة: لا يموت ولا يحيى".

ويعتقد العمصي أن هناك "خطة دولية ممنهجة تهدف لإبقاء الاقتصاد في غزة على هذا الحال".

ورأى أن الأموال التي تضخ في القطاع لو تم إنفاقها من أجل إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة لتشغيل العمال، لكانت الحال الاقتصادي بغزة "افضل".

لا فرص عمل

حاتم شعبان (24 عاماً)، انتهى به الحال للجوس في المنزل، والانضمام لصفوف العاطلين عن العمل، بعد أن أغلق صاحب المحل التجاري الذي كان يعمل به الأبواب بشكل كامل، نتيجة عدم وجود مشترين.

وقال شعبان إنه "بسبب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين اضطر صاحب المتجر الخاص ببيع الملابس، إلى إغلاقه بشكل كامل، بعد أن كان هذا المكان مصدر رزقي الوحيد".

ولم تنجح محاولات شعبان في البحث عن فرصة عمل جديدة في غزة، لافتاً إلى أن عدد من أصدقائه باتوا متسولين بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام فرص العمل.

ووفقا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن نحو 70 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

أما عبيدة محمد (28 عاما)، فتخرج من كلية الحقوق بجامعة الأزهر، لكنّه اليوم يعمل كل فترة، ضمن أعمال مؤقتة داخل مقاهٍ أو مطاعم في غزة، في مجالات مهنية بحتة.

وقال: "لم أجد فرصة عمل مناسبة تتناسب مع شهادتي الجامعية، فأعمل نادلا في مقاه أو مطاعم".

وأوضح أن عدد من زملائه يبحثون عن أعمال مهنية في غزة ولا يجدونها، لافتاً إلى أن فرصة العمل بحد ذاتها سواء مهنية أو ضمن التخصص الجامعي باتت أمرا نادرا بالقطاع".

إحصائيات حكومية

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن نسبة البطالة (في الضفة الغربية وقطاع غزة معا)، صعدت إلى 31 بالمائة خلال 2018، صعودا من 28 بالمائة في 2017.

وبلغت نسبة البطالة 18 بالمئة في الضفة الغربية المحتلة خلال 2018، في حين بلغت 52 بمائة في قطاع غزة المحاصر.

وقال الجهاز في تقرير، أصدره أمس الثلاثاء أن عدد العاطلين في القطاع يبلغ 254 ألفا.

وتصدرت محافظة خانيونس (جنوبي قطاع غزة) المعدل الأعلى للبطالة في قطاع غزة، بنسبة 58 بالمئة، تليها دير البلح (وسط القطاع) 57 بالمئة، بينما كانت في مدينة غزة 48 بالمئة.

وأضاف التقرير:" بلغت نسبة بطالة الشباب بغزة (19- 29 سنة)، 69 بالمئة".

وسجلت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بدرجة دبلوم فأعلى بالقطاع، 78 بالمئة .