الهند: مقتل 16 عنصرا من القوات الخاصة في تفجير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة الهندية إن 16 عنصرا من أفراد القوات الخاصة قتلوا، اليوم الأربعاء، في تفجير وقع غربي الهند، نسبته إلى متمردين ماويين.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مقر الشرطة في ماهاراشترا قوله إن "ماويين هاجموا فريقا من القوات الخاصة كان متوجها على متن آلية خاصة لتفقد مكان هجوم سابق".

وأضاف "حتى الآن بلغ عدد القتلى 16 رجلا".

وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "مزيدا من الفرق أرسلت إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ والقتال".

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وتجري في الهند حاليا انتخابات تشريعية تستمر لأسابيع. وتشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعدا في فترة الانتخابات في البلاد.

يشار إلى أن القوات الهندية تقاتل المتمردين الماويين منذ عقود في عدد من المناطق، في حركة تمرد أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويعتقد أن الماويين ينشطون في عشرين ولاية على الأقل، وبشكل مكثف في شاتيسغار وأوديشا وبيهار وجارخند وماهاراشترا.

وبدأت الانتخابات التشريعية في الهند في 11 نيسان/ابريل وستنتهي في 19 أيار/مايو.