انت الان تتابع تفاصيل خبر جولة محادثات جديدة بين أمريكا وطالبان تنطلق اليوم في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 12:51 مساءً - قال متحدث باسم حركة طالبان إن مسؤولين من الولايات المتحدة والحركة يجتمعون، اليوم الأربعاء، في قطر لاستئناف محادثات تهدف إلى إنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان.

وتابع المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "رويترز": "نتوقع أن يبدأ الاجتماع خلال الساعتين القادمتين بعد وصول الوفد الأمريكي بالفعل".

وهذه هي الجولة السادسة من محادثات السلام بين الجانبين، وسيقودها المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان، زلماي خليل زاد، في العاصمة الدوحة.

وقال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات عن كثب: إن "الوفد الأمريكي سيركز على إعلان لوقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام إنهاء القتال".

لكن مطالب طالبان ستركز على انسحاب القوات الأمريكية أولاً من البلاد.

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ويرأس خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي مولود في أفغانستان، فريقاً من المفاوضين الأمريكيين الذين أجروا عدة جولات من المفاوضات المباشرة مع طالبان في قطر منذ أكتوبر.

وكان قد أقر في وقت سابق بأن الجانبين اتفقا مبدئياً على كيفية وموعد انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان في مقابل تأكيدات من المسلحين بأنه لن يُسمَح مجدداً للجماعات المسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة دول أخرى.

وقال مسؤول يعمل مع خليل زاد إن من المتوقع أن يشجع طالبان على الاشتراك في محادثات أفغانية-أفغانية للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المستمرة منذ 17 عاماً في البلاد.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان في إطار مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي تتولى تدريب ومساعدة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في معركتها ضد مقاتلي طالبان وجماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول حرب تخوضها بلاده على الإطلاق والتي أطاحت بطالبان من السلطة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.