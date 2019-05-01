بالصور.. لماذا يتبادل الفرنسيون الزهور في الأول من ايار؟

الخليج 365/باريس/ علي ناجييتبادل الفرنسيون زهرة "زنبق الوادي" في الأول من شهر ايار المصادف لعيد العمال العالمي، لارتباطه بتقاليد تعود للقرون الوسطى.

ويعود هذا التقليد قبل نشوء عيد العمال العالمي في 1889، حيث يقال إنه في القرن السادس عشر، وتحديداً في عام 1560 ، قدم فارس لويس دي جيرارد للملك تشارلز التاسع غصن زنبق الوادي، كرمز الربيع والتجديد.

وكان الملك قد قدم هذه الممارسة للسيدات، قائلا حينها "يتم ذلك كل عام"، ومن ثم قد انتشرت في البلاد، واستمر هذا التقليد لغاية الان.





