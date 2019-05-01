- 1/3
- 2/3
- 3/3
يتبادل الفرنسيون زهرة "زنبق الوادي" في الأول من شهر ايار المصادف لعيد العمال العالمي، لارتباطه بتقاليد تعود للقرون الوسطى.
ويعود هذا التقليد قبل نشوء عيد العمال العالمي في 1889، حيث يقال إنه في القرن السادس عشر، وتحديداً في عام 1560 ، قدم فارس لويس دي جيرارد للملك تشارلز التاسع غصن زنبق الوادي، كرمز الربيع والتجديد.
وكان الملك قد قدم هذه الممارسة للسيدات، قائلا حينها "يتم ذلك كل عام"، ومن ثم قد انتشرت في البلاد، واستمر هذا التقليد لغاية الان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لماذا يتبادل الفرنسيون الزهور في الأول من ايار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.