محكمة نيوزيلندية تتهم شخصا بحيازة أسلحة ومتفجرات في كرايستشيرش

وجهت محكمة نيوزيلندية، الأربعاء، اتهامات لرجل في مدينة كرايستشيرش، بحيازة متفجرات وذخيرة وأسلحة هجومية بعد يوم من عثور الشرطة على عبوة ناسفة في المدينة التي قتل بها مسلح 50 شخصا بالرصاص في هجمات على مسجدين في مارس/ آذار الماضي.



وقالت شرطة نيوزيلندا - في بيان - إن المشتبه فيه البالغ من العمر 33 عاما ليست له صلة معروفة بهذه الهجمات، ووجهت له ثلاثة اتهامات بحيازة متفجرات و ذخيرة واتهامين بحيازة أسلحة هجومية.



واعتقلت الشرطة الرجل في محطة خدمة شرق كرايستشيرش، أمس الثلاثاء، وتعامل خبراء مفرقعات مع العبوة المثيرة للريبة التي عثر عليها في عقار شاغر بضاحية أخرى من المدينة.

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وأضاف بيان الشرطة: "ليس هناك مطلوبون آخرون فيما يتعلق بالواقعة.. ولا توجد صلات معروفة للرجل (33 عاما) بهجمات كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار".

وتابع البيان أن الشرطة لن تقدم المزيد من التعليقات أثناء نظر القضية.

يذكر أن الأمن في نيوزيلندا في حالة تأهب قصوى رغم أن تهديدات الأمن القومي جرى تخفيضها إلى مستوى "متوسط" الشهر الماضي بعد مذبحة المسجدين، التي قتل خلالها 50 شخصا، وأصيب عشرات بجروح في الهجمات على مسجدي النور ولينوود أثناء صلاة الجمعة يوم 15 مارس/ آذار في أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ نيوزيلندا.