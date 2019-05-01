في أول رد رسمي.. قائد جيش فنزويلا يحذر من «حمام دم»

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قائد جيش فنزويلا يحذر من «حمام دم»

يبدو أن تطورات الأحداث في فنزويلا ستكون سريعة للغاية، وأن "معركة الشرعية" بين زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، والرئيس نيكولاس مادورو، ستدخل البلاد في مرحلة صعبة، إذ حذر قائد الجيش الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، من وقوع «حمام دم» في البلاد، في أعقاب إعلان قوات عسكرية الانضمام إلى زعيم المعارضة، في محاولة لإسقاط مادورو، وهو ما اعتبرته حكومة الأخير "انقلابا عسكريا"، وتوعدت مواجهته بكل قوة وحسم.

وأكد بادرينو، في كلمة للقيادة العسكرية العليا، دعمه لمادورو، محملا المعارضة بقيادة جوايدو "مسؤولية أي عمل عنف أو موت أو سفك دماء"، بحسب فرانس برس.وفي الوقت الذي يسعى الطرفان المتصارعان "جوايدو" و"مادورو" إلى استقطاب القوات المسحلة في فنزويلا إلى صفهما، باعتبارها العنصر الحاسم في الصراع السياسي بالبلاد،

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