إيران تدافع عن جماعة الإخوان بعد قرار ترامب

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة اليوم الأربعاء، سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة “الإخوان” تنظيماً إرهابياً.

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر، “الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر، الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل”.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تصنيف جماعة “الإخوان” تنظيماً إرهابياً وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.