اخبار العالم

أمريكا تحظر الطيران المنخفض فوق المجال الجوي لفنزويلا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحظر الطيران المنخفض فوق المجال الجوي لفنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مساء أمس (الثلاثاء) أمرا يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق المجال الجوي لفنزويلا حتى إشعار آخر بدعوى «تزايد عدم الاستقرار السياسي والتوترات».

وذكر تحذير الإدارة أنه يتعين على أي شركة مشغلة لرحلات جوية في الوقت الراهن في فنزويلا، بما في ذلك الرحلات الخاصة، المغادرة في غضون 48 ساعة.

Advertisements

ووجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس أقوى نداء على الإطلاق للجيش لمساعدته في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو لكن لا توجد أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة القوات المسلحة.

وكانت شركة أمريكان إيرلاينز أعلنت في مارس تعليق رحلاتها إلى فنزويلا إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار التوتر السياسي والاضطرابات هناك.

ومن المتوقع أن يخرج الفنزويليون إلى الشوارع اليوم (الأربعاء) للمشاركة في مسيرة تعهد زعيم المعارضة خوان جوايدو بأنها ستكون «الأكبر» في تاريخ البلاد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحظر الطيران المنخفض فوق المجال الجوي لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا