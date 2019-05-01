شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال في السودان وتريد استقراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش اليوم (الأربعاء) أن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على «تويتر»: «من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات. شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك».