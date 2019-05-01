شكرا لقرائتكم "أمازون" تُنهي علامة سوق.كوم في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت شركة " #أمازون " باستبدال صفحة " Souq.com " بموقع Amazon.ae لتنهي بذلك العلامة التجارية لشركة سوق.كوم.

وسيقتصر هذا التغيير على #الإمارات فقط في الوقت الراهن، حيث سيبقى الموقع متاحاً في السعودية ومصر.

وسيقوم الموقع الجديد ببيع أكثر من 30 مليون منتج من شركات محلية وعالمية، بما فيها منتجات كانت متوفرة سابقاً عبر " #سوق.كوم "و5 ملايين منتج من Amazon# الأميركية.

وكانت أمازون قد استحوذت على موقع Souq.com عام 2017 بمبلغ قدره 580 مليون دولار.