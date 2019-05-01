الرئيس عون عرض مع النواب العمداء المتقاعدين موضوع الموازنة وحقوق العسكريين

عرض رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، مع النواب العمداء المتقاعدين: ​شامل روكز​، ​جميل السيد​، ​انطوان بانو​، ​الوليد سكرية​، ​جان طالوزيان​ و​وهبي قاطيشا​، لموضوع ​الموازنة​ وحقوق العسكريين.

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