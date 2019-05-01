وجه رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية محبة لكل عامل وعاملة يكافحون في هذه ​الحياة​، على رغم الصعوبات الكثيرة التي يعاني منها ​لبنان​، والمطلوب ان تتعاون كل الارادات الخيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية التي نشهدها، وبعث الامل بمستقبل واعد للجيل الجديد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: المطلوب ان تتعاون كل الارادات الخيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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