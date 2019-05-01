طقس الغد غائم جزئيّاً وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان تسيطر كتل هوائيّة دافئة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر غد الخميس حيث يتحول الطقس الى متقلب

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع في ​درجات الحرارة​ كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .

الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة مترافقة خفيفة بطبقات من الغبار وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في ​الجنوب​ و الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.

الجمعة: غائم جزئياً صباحا يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط ​أمطار​ متفرقة ورياح ناشطة ، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات مساءً.