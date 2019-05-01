طقس الغد غائم جزئيّاً وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تسيطر كتل هوائيّة دافئة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر غد الخميس حيث يتحول الطقس الى متقلب
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .
الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة مترافقة خفيفة بطبقات من الغبار وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الجنوب و الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.
الجمعة: غائم جزئياً صباحا يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساءً.
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