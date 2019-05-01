أكد مرشد ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ السيد علي خامنئي خلال استقباله حشدا من المعلمين والتربويين من مختلف انحاء البلاد أن "بعض البلدان الثرية وضعت جيوبها في خدمة خونة البشرية"، مضيفا:"الاميركيون والصهاينة يخططون ضد ايران في كافة المجالات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: بعض البلدان الثرية وضعت جيوبها في خدمة خونة البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.